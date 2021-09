Corea del Sud: Covid, vaccinato somministrato a quasi il 70 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha annunciato oggi che il Paese raggiungerà l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione contro la Covid-19 prima della festività Chuseok, la prossima settimana. "L'inoculazione della prima dose di vaccino a 36 milioni di persone prima del Chuseok verrà raggiunto questa settimana, come promesso dal governo", ha dichiarato il presidente nel corso della riunione settimanale del gabinetto di governo. Moon ha aggiunto che la campagna vaccinale accelererà ulteriormente nelle prossime settimane, sino a somministrare la prima dose di vaccino al 90 per cento della popolazione sudcoreana maggiorenne. Il governo sudcoreano intende arrivare a somministrare due dosi di vaccino al 70 per cento della popolazione entro la fine di ottobre. "Se ci riusciremo, la Corea del Sud diverrà uno dei primi Paesi per tasso di vaccinazione", ha detto il presidente. (Git)