Usa: Haines, da Siria, Yemen e Somalia minacce maggiori che da Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da paesi come Yemen, Somalia, Siria e Iraq possono aver origine minacce terroristiche peggiori di quelle provenienti dall'Afghanistan. Lo ha detto Avril Haines, direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, parlando alla conferenza dell'Alleanza per l'intelligence e la sicurezza nazionale. Il capo dei servizi Usa ha affermato che l'Afghanistan non è una delle principali minacce, anche se i talebani sono tornati al potere e soggetti legati ad Al Qaeda stanno rientrando nel Paese. "In termini di sicurezza interna non diamo priorità all'Afghanistan quanto a minacce di attività terroristiche", ha spiegato Haines. “Quello che stiamo tenendo è lo Yemen, la Somalia, la Siria e l'Iraq (per lo Stato islamico). È lì che vediamo la minaccia più grande", ha aggiunto.(Nys)