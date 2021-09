Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sendero Luminoso è un'organizzazione sovversiva di ispirazione marxista, leninista e maoista, il cui obiettivo è quello di rimpiazzare le istituzioni peruviane - considerate borghesi -, con un regime affidato a organizzazioni contadine. Il gruppo è considerato tra i principali responsabili della stagione terroristica che ha colpito il paese andino negli anni ottanta, con un bilancio drammatico in termini sociali ed economici. Si parla di un numero di morti non inferiore alle 35 mila unità, di perdite pari a 42 miliardi di dollari e di oltre un milione di persone costrette alla fuga, 600mila delle quali spostatesi all'interno del Perù. A Sendero Luminoso si attribuisce una certa influenza ideologica e operativa su altri gruppi di stampo maoista, come il Partito comunista del Nepal. (Brb)