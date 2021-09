Aerospazio: SpaceX invierà nello spazio primo equipaggio composto interamente da civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia spaziale creata da Elon Musk, fondatore di Tesla, è pronta a inviare nello spazio il primo equipaggio interamente composto da civili. Lo riferisce l’emittente “Abc News”, precisando che il lancio avverrà mercoledì 15 settembre. "Inspiration4" di SpaceX sarà il primo volo turistico spaziale, senza un astronauta che guidi i passeggeri. L'equipaggio interamente civile per la missione sarà composto da Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e il dottor Sian Proctor. Isaacman, miliardario attivo nel settore monetario, ha acquistato tutti e quattro i posti disponibili sul velivolo per quasi 200 milioni di dollari. Proctor e Sembroksi hanno vinto i loro posti attraverso una lotteria a cui si sono iscritti tramite una donazione al St. Jude Children's Research Hospital. Arceneaux, un sopravvissuto al cancro alle ossa, è l'ambasciatore dell’ospedale sul volo. L'equipaggio civile si è preparato per il volo eseguendo simulazioni parziali e complete durante l'addestramento degli astronauti.(Nys)