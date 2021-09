Venezuela: Bachelet presenta rapporto Onu, ruolo società civile dev'essere protetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario Onu ha quindi ribadito il suo appello alla comunità internazionale affinché vengano rimosse le sanzioni in vigore contro il governo di Nicolas Maduro sostenendo che queste "limitano ancora di più l'accesso ai servizi di base" da parte della popolazione. "Ribadisco il mio appello a che si rimuovano le sanzioni di settore", ha detto. In questo senso Bachelet ha sottolineato "la scarsità di risorse economiche a disposizione dei venezuelani per far fronte alle necessità della vita quotidiana". "Nonostante i programmi economici e sociali messi in marcia per alleviare la situazione, e alcuni progressi negli ultimi anni, le entrate continuano ad essere drammaticamente basse e insufficienti a garantire un livello di vita adeguato". Si tratta di una situazione tale da mettere a rischio "l'accesso alla alimentazione e all'educazione", ha detto. "Auspico un rafforzamento dell'accesso ai servizi di base, in particolare per i gruppi più vulnerabili", ha aggiunto. (Vec)