Brasile: decreto Bolsonaro su regole social media, procura generale a favore della cancellazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È previsto il diritto di restituzione del contenuto pubblicato dall'utente nella rete sociale e l'esigenza della giusta causa e della motivazione nei casi di cancellazione e sospensione delle funzionalità del profilo gestito dagli utenti delle reti sociali, così come nei casi di esclusione del contenuto", recita il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il testo specifica la casistica delle cause che possono valere come motivazione per intervenire, tra cui la creazione di profili "che simulano l'identità di terzi", fatto salvo "lo spirito esplicitamente umoristico", o quelli aperti per lo spam dei contenuti. Si concede al tempo stesso margine per intervenire in "rappresentazioni esplicite o implicite di atti sessuali" così come su quelli in cui ci sia "pratica, promozione, appoggio o incitamento" a una serie di reati penali. Ai gestori delle reti sono dati 30 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa. (segue) (Brb)