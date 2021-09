Giappone: mercato azionario ai massimi da 31 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario giapponese "Nikkei" ha temporaneamente raggiunto la quotazione più alta da 31 anni a questa parte nella mattinata di oggi, 14 settembre, trainato dall'aumento dei titoli azionari Usa e dalle aspettative per la fase politica che si aprirà dopo le dimissioni del primo ministro Yoshihide Suga. L'indice Nikkei ha aperto in rialzo di 137,4 yen, a 30.584,77 yen, superando il prezzo di chiusura di 30.467 yen registrato a febbraio e ponendo l'indice in prossimità del livello più alto da agosto 1990. Dall'inizio del mese l'indice Nikkei ha registrato un incremento dell8 per cento. (Git)