Giappone: ex ministro Difesa Ishiba conferma che non si candiderà alla guida dell'Ldp

- L'ex ministro della Difesa del Giappone Shigeru Ishiba ha ufficialmente rinunciato a prendere parte all'elezione per la presidenza del Partito liberaldemocratico (Ldp), in programma il 29 settembre. Ishiba aveva già espresso riserve in merito all'opportunità di candidarsi alla presidenza del Partito, alla luce dei sondaggi che danno in forte vantaggio il ministro della Riforma amministrativa Taro Kono. Il passo indietro di Ishiba rafforza ulteriormente la posizione di Kono, e trasforma l'elezione in una corsa a tre tra lo stesso Kono, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l'ex ministra degli Affari interni Sanae Takachi. Il vincitore dell'elezione diverrà primo ministro del Giappone, dal momento che l'Ldp controlla al momento la maggioranza alla Camera bassa. Al premier spetterà però anche l'onere di evitare una sconfitta del Partito alle prossime elezioni generali, che si terranno entro l'inizio di novembre. (segue) (Git)