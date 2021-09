Brasile: Tim annuncia test tecnologia 5G a San Paolo e Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Telecom Italia mobile Brasile (Tim) ha annunciato l'avvio di nuovi test relativi alla tecnologia 5G Stand Alone (nota come 5G puro) nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro. I due progetti pilota sono considerati cruciali per effettuare le necessarie valutazioni tecniche della rete e delle sue funzionalità. L'iniziativa fa parte di una serie di test effettuati dalla compagnia nel 2021. Il primo si è svolto a maggio a Brasilia nell'ambito del Digital Day. Il secondo si è svolto nel municipio di Rondonópolis (stato di Mato Grosso), in cui sono state testate le applicazioni 5G nell'industria agro-alimentare. (segue) (Brb)