Brasile: Tim annuncia test tecnologia 5G a San Paolo e Rio de Janeiro (4)

- Complessivamente gli operatori che faranno offerte per l'asta dovranno investire nell'installazione di reti 4G in tutti i comuni con più di 600 abitanti (circa 500) nel roaming nazionale obbligatorio (i clienti di un'azienda saranno collegati al segnale disponibile, da qualsiasi operatore) e nella copertura lungo 48mila chilometri di autostrade con servizi internet ad alta velocità (priorità su Br-163, 364, 242, 135, 101 e 116). La frequenza a 3,5 gigahertz (GHz) dovrebbe essere la più ambita, in quanto è la più utilizzata al mondo per il 5G e offre il collegamento al consumatore finale. L'asta tuttavia prevede obblighi specifici per chi si aggiudica questa frequenza: ampliamento di 13mila chilometri di cavi in fibra ottica nei letti dei fiumi della regione Nord. Inoltre nel bando è specificato l'impegno allo sviluppo ex novo di una rete di comunicazione 5G specifica per l'amministrazione pubblica, con requisiti di sistemi di sicurezza più robusti e di crittografia. (segue) (Brb)