Brasile: Tim annuncia test tecnologia 5G a San Paolo e Rio de Janeiro (7)

- Nel bando è stato quindi specificato lo sviluppo ex novo di una rete di comunicazione 5G specifica per l'amministrazione pubblica, con requisiti di sistemi di sicurezza più robusti e di crittografia. "Abbiamo un problema di sicurezza. Nel 2011 l'allora presidente Dilma Rousseff e 18 ministri furono intercettati dal governo degli Stati Uniti, cosa che l'ex presidente Barack Obama non ha mai negato. Dobbiamo evitare che accada di nuovo", affermava Faria, precisando che "nel bando non citiamo imprese e non specifichiamo chi potrà partecipare e chi no. Abbiamo in inserito dei criteri e dei principi, le aziende che non rientreranno in questi criteri non vinceranno il bando". (segue) (Brb)