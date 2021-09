Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose sono state le polemiche che hanno sin qui circondato vari esponenti del governo. La procura del Perù ha aperto una inchiesta sul primo ministro, Guido Bellido, e il leader del partito di governo Perù Libre, Vladimir Cerron, per un presunto legame con Sendero Luminoso. L'indagine, si legge nelle note della procura, parte dalle dichiarazioni di tale Eddy Bobby Villaroel Medina, presidente della "Asociación Plurinacional de Reservista Tahuantinsuyanos", "a conoscenza" di "contatti diretti" tra Cerron, Bellido e il "compagno José", in accampamenti della banda paramilitare. I due sono inclusi anche nel fascicolo sul presunto riciclaggio di denaro sporco durante la recente campagna elettorale. Una tornata di indagini disposta dal procuratore Richard Rojas che comprende tra gli altri Waldemar Cerron, fratello di Vladimir e portavoce di Perù Libre, e il governatore della provincia di Junin, Fernando Orihuela. Gli inquirenti ragionano sulla presenza di una rete criminale che ha agito per finanziare "indebitamente" le attività del partito sin dalla sua formazione: campagne elettorali, pagamenti di servizi e spese legali nei vari processi aperti contro il partito e, soprattutto, contro Cerron. (segue) (Brb)