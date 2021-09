Brasile: ministro Salute, vaccinazione è essenziale per la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha affermato che la vaccinazione, la capacità di rilevare le varianti, l'igiene e la salute pubblica sono "essenziali" per la ripresa dell'economia globale in tempi di pandemia. "Sappiamo tutti che contenere la pandemia, attraverso la vaccinazione di massa, la sorveglianza attiva per rilevare rapidamente possibili nuove varianti e l'osservanza di misure igieniche e di salute pubblica, è essenziale per la ripresa dell'economia globale", ha affermato Queiroga durante un seminario promosso dall'Associazione brasiliana delle reti di farmacie e farmacie (Abrafarma). (segue) (Brb)