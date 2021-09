Usa: Trump attacca Bush per paragone tra 11 settembre e rivolta 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato aspramente il suo predecessore George W. Bush per il suo discorso per il 20esimo anniversario dell'11 settembre, in cui è sembrato accostare gli attentati terroristici al World Trade Center alla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio. Lo scrive il "New York Post". Trump ha sottolineato che colui che era in carica quando sono avvenuti gli attacchi dell'11 settembre "non dovrebbe dare lezioni a nessuno". "Così interessante osservare l'ex presidente Bush, responsabile di averci portato nelle sabbie mobili del Medio Oriente (e poi di non aver vinto!), mentre ci insegna che i terroristi di "destra" sono un problema più grande rispetto a quelli provenienti da paesi stranieri che odiano l'America e che si stanno riversando nel nostro Paese proprio ora", ha detto Trump in una dichiarazione. “Se è così, perché era disposto a spendere miliardi di dollari ed essere responsabile della morte di forse milioni di persone? Non dovrebbe darci lezioni su nulla. Il World Trade Center è caduto durante il suo turno di guardia. Bush ha guidato una presidenza fallimentare e poco entusiasmante. Non dovrebbe dare lezioni a nessuno! ", ha Trump.(Nys)