Roma 2021: dal turismo alla casa, Gualtieri "programma Municipi è idea città"

- Quindici programmi per i Municipi di Roma che sono "una idea di città coerente e ambiziosa", ha spiegato il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, nel presentare i programmi con i candidati alle presidenze sul territorio. Si va dall'attenzione alle politiche sui beni archeologici e sul turismo nel Municipio I, dove è prevista "una regolamentazione chiara per l’esercizio di tutte le attività commerciali legate al turismo in linea con le esigenze di sviluppo delle aree di pregio" e il "sostegno delle attività tradizionali" a una figura di coordinamento sulle ville storiche di cui è ricco il Municipio II. Nel Municipio III si punta sulla rigenerazione urbana, in particolare al recupero del complesso della Maggiolina e aree adiacenti, ricadenti nella riserva valle dell’Aniene. (segue) (Rer)