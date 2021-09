Brasile: Tim annuncia test tecnologia 5G a San Paolo e Rio de Janeiro (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida per lo sviluppo della tecnologia è ancora più grande in Brasile dove, ricordava il ministro, 40 milioni brasiliani nel 2021 ancora non hanno accesso a internet. "Sarà come portare l'acqua in un municipio che ne era sprovvisto e dove i cittadini erano costretti a spostarsi per chilometri per poter raggiungere una fonte idrica". Tuttavia, prima che il servizio raggiunga le aree più remote del paese, saranno necessari anni. "Ci siamo impegnati perché entro luglio del 2022 almeno tutte le capitali di stato abbiano accesso alla rete 5G. Sono tuttavia convinto che entro natale di quest'anno alcune capitali come San Paolo, Brasilia o Rio de Janeiro, avranno già accesso", concludeva. (Brb)