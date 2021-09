Libia: fonti “Nova”, vicepresidente Lafi da domani in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico Abdullah al-Lafi, sarà in visita a Roma a partire da domani – 14 settembre – sulla base di un invito ufficiale. E’ quanto apprende “Agenzia Nova” da fonti libiche, secondo le quali durante la visita saranno discussi alcuni dossier centrali per le relazioni tra Italia e Libia e gli ultimi sviluppi nel processo politico libico. Lafi, vicepresidente vicino alle istanze della Cirenaica, doveva essere in visita in Italia già nelle scorse settimane. La missione era tuttavia saltata per motivi di agenda(Nys)