Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso (2)

- La scorsa settimana era montata la polemica per la visita alla presidenza del Consiglio fatta da Hugo Tito Rojas, fondatore del gruppo "Movimiento por la amnistia y derechos fundamentales" (Movaedf), ritenuto il "braccio politico" di Sendero Luminoso. Il parlamentare dell'opposizione Alejandro Munante ha presentato una mozione per chiedere al presidente del Consiglio, Hugo Bellido, di spiegare in Aula i motivi della decisione. Rojas, spiegava una nota del governo, si era presentato come parte di una delegazione sindacale (Sutep) per denunciare un presunto reato di corruzione nella costruzione di un ospedale nella regione del Puno. Poco dopo la visita, lo stesso sindacato Sutep precisava però che Rojas non era in nessun modo identificabile come un proprio delegato: "il nostro segretario generale nell'altopiano (la zona del Puno) è il compagno Pedro Torres Sanca". Rojas, precisava comunque la presidenza del Consiglio, non si è comunque mai incontrato con Bellido, ma solo con funzionari dell'assessorato alla Casa del comune di Lima. (segue) (Brb)