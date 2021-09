Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerron, che già in passato è stato condannato per conflitto di interessi ed è coinvolto in altre inchieste di presunta corruzione, entra nelle indagini del cosiddetto "Dinamicos del centro" soprattutto per la presenza di movimenti sospetti nei conti correnti. Il leader di Perù libre è ritenuto il protagonista centrale dell'attuale governo Castillo, il "maestro" rurale protagonista di una sorprendente vittoria alle presidenziali. Sarebbe stato Cerron, di fede leninista, a dettare la linea più radicale della prima fase della campagna elettorale, che assicurò la vittoria al primo turno dell'allora sconosciuto Castillo. Cerron avrebbe quindi contestato la scelta di Castillo di virare su posizioni più moderate per poter vincere al ballottaggio, "ottenendo" in cambio la nomina di un suo fedelissimo, Bellido, come presidente del Consiglio dei ministri. (segue) (Brb)