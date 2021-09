Brasile: ministro Salute, vaccinazione è essenziale per la ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha elogiato il Sistema sanitario nazionale (Sus), sottolineando la sua rilevanza per la lotta alla pandemia e gli effetti delle sue azioni sull'economia del Paese, nel mezzo di una crisi sanitaria. Ha inoltre evidenziato il contributo e il ruolo strategico del settore sanitario per l'economia. "Il settore sanitario ha anche un'importanza economica strategica, con una partecipazione crescente nella composizione del valore aggiunto totale dell'economia brasiliana (7,6 per cento), nella generazione di reddito (9,6 per cento) e nel numero totale di posti di lavoro (7,1 per cento), con una crescita del numero di posti di lavoro superiore a quella osservata per la media dell'economia", ha affermato. (Brb)