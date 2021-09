Brasile: decreto Bolsonaro su regole social media, procura generale a favore della cancellazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale della Repubblica (Pgr) del Brasile ha emesso un parere giuridico su richiesta della Corte suprema federale (Stf) in cui suggerisce che la Corte sospenda gli effetti del decreto esecutivo firmato dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per limitare gli interventi di moderazione sui social network. La misura, valida per 120 giorni in attesa di ratifica del parlamento, è stata presentata dal governo come uno strumento di difesa "della libertà di espressione" fissando tra le altre cose la necessità di avere una "giusta causa" per rimuovere o sospendere un profilo. Tuttavia sono numerosi i ricorsi di incostituzionalità presentati da partiti, parlamentari e dall'Ordine degli avvocati. Per la procura è necessario sospendere gli effetti del decreto in attesa dell'analisi approfondita da parte della Corte sulla costituzionalità della misura. (segue) (Brb)