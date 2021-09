Brasile: Bolsonaro, potrei aver preso di nuovo Covid senza saperlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che potrebbe aver avuto più di una volta il Covid-19 senza saperlo. Il capo dello Stato, che ha confermato di non aver ricevuto il vaccino, ha fatto sapere di aver ripetuto che il suo test IgG (esame in grado di identificare la presenza dell'anticorpo Immunoglobulina G) ha avuto un risultato di 991. Per questo motivo, il presidente ha affermato che potrebbe aver contratto di nuovo la malattia senza saperlo. "Non ho fatto il vaccino e ho un valore di 991 di IgG. Penso di averlo preso di nuovo e non averlo saputo nemmeno", ha detto Bolsonaro ai suoi sostenitori nei pressi del palazzo presidenziale. "Non so se sono stato infettato di nuovo ma l'IgG è alto. Sto bene, meglio di quelli che hanno preso il CoronaVac, molto meglio", ha aggiunto.(Brb)