Kosovo: leader Pdk Krasniqi, posticipare elezioni equivale a sospendere democrazia (2)

- "Nessuno può osare posticipare le elezioni. Nessuno può osare toccare la democrazia", ha dichiarato ieri il leader dell'Ldk Lumir Abdixhiku accusando il governo per la gestione della crisi Covid. Secondo il leader dell'Ldk, il governo punta in ogni caso a posticipare le elezioni "come misura finale disperata per evitare il collasso politico che dovranno affrontare". "Posticipare le elezioni è una misura senza precedenti, non democratica e soffocante verso l'esercizio della volontà dei cittadini: l'unico strumento libero che questo regime ancora non controlla", ha aggiunto Abdixhiku. Il governo del Kosovo ha approvato nei giorni scorsi la proposta dei partiti dell'opposizione per la riduzione dei tempi della campagna elettorale per le elezioni locali di ottobre. "Sosteniamo la proposta di avere una campagna elettorale il più corta possibile, in base alle raccomandazioni dell'Istituto nazionale di sanità pubblica", ha fatto sapere il portavoce del governo di Pristina parlando al quotidiano "Koha". "La battaglia con la pandemia è uno sforza congiunto in quanto tutti affrontiamo lo stesso rischio. Per questo, come nel primo governo Kurti, siamo aperti alla cooperazione", ha affermato il portavoce. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, ha invitato in precedenza i leader dei partiti politici a sostenere la proposta volta a ridurre da 30 a dieci giorni il periodo della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di ottobre. Tale decisione, secondo quanto spiegato dal leader dell'Ldk, è necessaria alla luce dell'aumento dei casi di Covid-19. (segue) (Alt)