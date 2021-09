Kosovo: leader Pdk Krasniqi, posticipare elezioni equivale a sospendere democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi invito, come leader dei partiti politici, a superare le nostre differenze ed a costruire un patto elettorale", ha affermato Abdixhiku. Il leader dell'Ldk ha inoltre invitato tutti i candidati a condurre da oggi fino al 17 ottobre attività elettorali nello stretto rispetto delle linee guida dell'Istituto nazionale di sanità pubblica. I leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Ramush Haradinaj e Memli Krasniqi, hanno approvato la proposta per ridurre a dieci giorni il periodo della campagna elettorale. "La posizione dell'Aak, tenendo in conto la situazione seria legata alla pandemia, è che la campagna dovrebbe essere ridotta a soli cinque giorni e non dieci", ha sottolineato Haradinaj. "Credo che tutti senza distinzioni dovrebbero dare priorità alla salute pubblica", ha affermato Krasniqi. (segue) (Alt)