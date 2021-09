Kosovo: Covid, ministro Salute esclude allentamento restrizioni dal 13 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà un allentamento delle misure restrittive contro il Covid-19 in Kosovo nemmeno dopo il 13 settembre. Lo ha affermato il ministro della Salute kosovaro, Arben Vitia, non escludendo la necessità di posticipare le elezioni amministrative previste per il 17 ottobre. Secondo Vitia, una decisione in merito allo svolgimento delle elezioni sarà presa nei prossimi giorni seguendo il parere dell'Istituto di sanità pubblica. "Un tentativo di sospendere la democrazia", così il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Memli Krasniqi, ha definito gli annunci del governo di Pristina sulla possibilità di posticipare le elezioni locali. "Cancellare le elezioni sarebbe uguale a sospendere la democrazia", ha dichiarato Krasniqi parlando all'emittente televisiva "Kanal 10". "Abbiamo già avuto un turno di elezioni durante la pandemia; credo che sia stato fatto un'eccellente lavoro da parte della commissione elettorale centrale e abbiamo visto che il giorno delle elezioni non ha portato ad un aumento del numero di infezioni", ha affermato il leader del Pdk. Anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si oppone all'idea di posticipare le elezioni amministrative di ottobre in Kosovo. (segue) (Alt)