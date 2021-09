Kosovo: due politici del partito Pdk morti in una sparatoria a Peja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco della città kosovara di Peja/Pec per il Partito democratico del Kosovo (Pdk), Astrit Ademaj, e un ex candidato dello stesso schieramento politico nel comune di Decani, Blerand Kadrijaj, sono morti in uno scambio di colpi d'arma da fuoco. Lo riferisce il portale d'informazione "Indeksonline" secondo cui l'episodio è avvenuto nella giornata di ieri a Peja, nel Kosovo occidentale. Nella ricostruzione del portale, le due vittime hanno iniziato a litigare prima di avviare una sparatoria conclusasi con la morte di entrambi. Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha condannato l'episodio invitando le autorità a fare chiarezza su quanto avvenuto il prima possibile. (Alt)