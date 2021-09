Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi, Belgrado concorda su apertura archivi di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato in precedenza dal premier kosovaro, Albin Kurti, si devono aprire nuovi capitoli nel dialogo tra Kosovo e Serbia e la questione delle persone scomparse non può attendere. "Non possiamo attendere un accordo comprensivo per il reciproco riconoscimento con la Serbia, quando ci sono famiglie di 1.630 cittadini del Kosovo, che stanno piangendo i loro cari da 22 anni", ha affermato Kurti parlando ai giornalisti a Pristina. Il premier kosovaro ha evidenziato che Belgrado fa ostruzionismo contro l'apertura di alcuni temi nel dialogo con Pristina. "Gli argomenti di discussione possono essere aperti tra il Kosovo e Bruxelles, ma non con la Serbia", ha spiegato Kurti. L'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, al termine della tappa di dialogo ieri a Bruxelles ha ammesso che "le parti sono molto lontane" e ha osservato che "abbiamo molto lavoro davanti". (segue) (Alt)