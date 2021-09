Kosovo: Pettarin (Coraggio Italia), fondamentale riconoscimento di tutti gli Stati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fondamentale che tutti gli Stati membri dell'Unione europea riconoscano il Kosovo. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin. "È notizia recentissima l'affidamento della ricostruzione della principale rotta ferroviaria in Kosovo alla Gcf(Generale Costruzioni Ferroviarie), eccellenza italiana nel settore dell'armamento, dell'elettrificazione e del segnalamento ferroviario. Un progetto considerato vitale dalle autorità kosovare per la crescita economica, sociale e ambientale della regione, che migliorerà la connettività e le infrastrutture ferroviarie del Kosovo con la Serbia e la Macedonia del Nord. È fondamentale per l'Ue aumentare gli investimenti e il coinvolgimento dell'intera Regione, anche per ridurre il gap economico e per favorire (auspicabilmente il più presto possibile) l'entrata del Kosovo nell'Unione. Per questo, oggi, diventa fondamentale che tutti gli Stati membri riconoscano il Kosovo in quanto è sbagliato e alquanto imbarazzante che vi siano Paesi Ue che non hanno ancora provveduto al riconoscimento. In quanto europei, abbiamo l'obbligo morale di favorire la pace e la coesione nel continente, per questo è ora di superare le divisioni e di comprendere che solo insieme siamo forti, e più siamo meglio è", si legge nella nota. (Res)