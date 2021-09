Kosovo: Covid, posticipato al 26 settembre avvio anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute kosovaro ha annunciato la decisione di far slittare l'inizio dell'anno scolastico, che non riprenderà prima del 26 settembre a causa della situazione legata al Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "Koha". L'Istituto nazionale kosovaro di sanità pubblica ha intanto raccomandato alla presidente, Vjosa Osmani, di posticipare le elezioni amministrative in programma il 17 ottobre a causa della situazione legata alla pandemia. Secondo l'Istituto kosovaro di sanità pubblica, tenere elezioni in questo periodo rappresenta un pericolo per l'ulteriore diffusione del Covid-19. "Raccomandiamo la proibizione delle attività pubbliche, le riunioni dei cittadini e le manifestazioni pubbliche di tutti i tipi senza eccezioni, fino alla prossima valutazione epidemiologica della situazione", si legge nel rapporto dell'Istituto di sanità kosovaro. Alla luce di queste raccomandazioni, la presidente Osmani ha indetto un incontro con i leader dei partiti politici, mentre gli schieramenti dell'opposizione hanno già annunciato di essere fermamente contrari allo spostamento delle elezioni. (Seb)