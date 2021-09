Milano: Aspi, profondo cordoglio per scomparsa operaio a lavoro in A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia (Aspi) esprime, a nome di tutta la comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell'operaio impiegato nelle attività di un cantiere in A1 per conto di una ditta esterna. La società tutta - si legge in una nota di Aspi - vuole inoltre esprimere la più sentita vicinanza alla famiglia del lavoratore e la massima disponibilità a contattare, appena possibile, i familiari toccati dal tragico evento per offrire ogni supporto utile per le eventuali necessità. Il direttore di Tronco di Milano di Aspi, appena appresa la notizia, insieme al personale della divisione ha naturalmente offerto la massima collaborazione alle autorità competenti impegnate nella ricostruzione della dinamica dell'evento. (Com)