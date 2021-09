Afghanistan: Blinken, nostro impantanamento era nell’interesse della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un possibile impantanamento delle truppe statunitensi in Afghanistan rientrava negli interessi della Cina. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, rispondendo alla domanda di un deputato statunitense nel corso della sua audizione di fronte alla commissione Affari esteri della Camera. "Non c'è nulla che la Cina desiderasse di più che vederci impantanati in Afghanistan per altri cinque o dieci anni", ha detto il capo della diplomazia di Washington, spiegando che il ritiro dal Paese non favorisce in alcun modo le ambizioni di Pechino. “Ci sono molti gruppi etnici fuori dal governo (afgano) – ha aggiunto Blinken – e non sappiamo se altri cercheranno di riaffermare i loro bisogni e diritti”. I talebani “hanno di fronte molti grossi problemi da affrontare", ha concluso il segretario di Stato.(Nys)