Brasile: Tim annuncia test tecnologia 5G a San Paolo e Rio de Janeiro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti federale del Brasile (Tcu) ha dato lo scorso 25 agosto il via libera alla pubblicazione del bando per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G nel paese, la cui asta è attesa entro il prossimo ottobre. Era questo l'ultimo atteso passaggio istituzionale prima che l'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) potesse fissare una data per l'asta aperta a tutti gli operatori di mercato internazionali. I giudici contabili si sono espressi a favore della proposta, così come elaborata dall'Anatel sotto supervisione del ministero delle Comunicazioni, con sette voti a favore contro uno. Unico voto contrario quello del giudice Aroldo Cedraz che sin dal primo momento aveva mostrato le sue riserve sui contenuti del bando, sposando la tesi elaborata dai tecnici del tribunale che segnalavano una serie di irregolarità nell'avviso. (segue) (Brb)