Usa: Biden ospiterà summit Quad a Washington il 24 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ospiterà il 24 settembre prossimo a Washington Scott Morrison, premier australiano, il primo ministro indiano Narendra Modi e il capo del governo giapponese Yoshihide Suga per un summit del formato multilaterale denominato Quad, il primo in presenza. Lo riferisce la Casa Bianca, precisando che l’incontro dimostra “la priorità che l’amministrazione Biden-Harris conferisce all’impegno nell'Indo-Pacifico, anche attraverso nuove configurazioni multilaterali per affrontare le sfide del 21esimo secolo". Durante il summit "i leader del Quad si concentreranno sull'approfondimento dei nostri legami e sul progresso della cooperazione pratica in aree come la lotta al Covid-19”, spiega la relativa nota ufficiale. (segue) (Nys)