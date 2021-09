Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha smentito nuovamente le accuse che collegano il suo partito, "Perù Libre", al gruppo terroristico Sendero Luminoso. "Siamo uomini del popolo, contadini e insegnanti organizzati, e lo dirò in qualsiasi angolo del mondo e lo dirò negli Stati Uniti la prossima settimana", ha dichiarato il presidente in un discorso tenuto lunedì dalla sua città natale, Tacabamba, in riferimento alla sua apparizione davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Castillo ha quindi ribadito che la sua formazione non ha "ideologia senderista" e che le accuse rivolte a "Perù Libre" in questo senso sono "totalmente false". Il presidente ha quindi affermati che tali accuse non lo distrarranno dalle sue responsabilità, che sono quelle di "mettere fine ad altre pandemie come fame, disuguaglianza, disoccupazione, criminalità e corruzione". (segue) (Brb)