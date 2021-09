Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movadef, organizzazione politica fondata nel 2009, si batte tra le altre cose per la amnistia e la scarcerazione dei membri di Sendero Luminoso arrestati nel corso del conflitto che ha attraversato il Paese dal 1980 al 2000. La sua nascita si deve al leader dello stesso gruppo armato recentemente deceduto, Abimael Guzman, con il contributo economico di Florindo Eleuterio Flores Hala, altro elemento di spicco dell'organizzazione, incriminato anche per presunti legami con il narcotraffico. Il Modavef, che nel 2011 aveva chiesto senza successo di poter partecipare alle elezioni, è ritenuto dalla giustizia un'organizzazione che fa apologia di terrorismo. Nella sua pagina web, il movimento sollecita tra le altre cose la celebrazione di un referendum per la nuova Costituzione, uno dei punti programmatici più discussi dell'agenda del presidente Pedro Castillo per il sospetto che possa introdurre un modello di Stato "neo socialista". (segue) (Brb)