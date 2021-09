Perù: Castillo respinge nuove accuse di legami del suo partito con Sendero Luminoso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto del nuovo presidente Pedro Castillo è entrato in carica lo scorso 28 luglio, dopo settimane di polemiche per presunte frodi al ballottaggio del 6 giugno. La nuova squadra di governo è tuttavia subito finita al centro delle critiche per il presunto sostegno al terrorismo da parte di alcuni suoi membri. Lo scorso 20 agosto si è insediato il nuovo ministro degli Esteri del Perù, il diplomatico Oscar Maurtua, in sostituzione di Hector Bejar, dimessosi dopo le polemiche scatenate con la messa in onda di una registrazione risalente al 27 febbraio dove Bejar affermava che il gruppo terroristico di stampo marxista Sendero Luminoso, attivo nel paese da vari decenni, "è stato in gran parte opera della Central intelligence agency (Cia) statunitense e dei servizi segreti" e che "è dimostrato storicamente che il terrorismo in Perù lo ha iniziato la Marina addestrata per questo compito dalla stessa Cia". (segue) (Brb)