- Per la legge elettorale il modello dei sindaci "funziona", ma "la priorità oggi è ripartire con la battaglia dei vaccini e no al rischio di quarantena per chi è vaccinato". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" su Rete4.(Rin)