- ROMA 2021- Roma ti Riguarda, la lista ecologica e di sinistra che sostiene Paolo Berdini, presenta il programma e le candidate ed i candidati al Comune di Roma ed ai Municipi. Piazza dei Mirti, Roma - Ore 17:30.- Presentazione della lista municipale di Europa verde ecologista insieme al candidato a Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri. All'iniziativa saranno presenti Nando Bonessio, co-portavoce di Europa verde Lazio, il capolista Luca Boccoli e gli altri componenti della formazione di Europa verde a livello municipale. Presso via Giuliano Imperatore, angolo via Tito, Roma - Ore 17:30- Incontro elettorale al VI Municipio di Roma con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Virginia Raggi, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, in via Pomigliano d'Arco a Roma - Ore 19:30. (segue) (Rer)