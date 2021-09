© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, partecipa ad un incontro con i lavoratori dei settori del cinema, del teatro e dello spettacolo dal vivo, presso il Teatro Sistina (Via Sistina 129) - Ore 11- Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra partecipa ad un incontro con il mondo delle start up innovative, presso The Hub - LVenture Group, in Via Marsala 29H a Roma - Ore 14:30.- Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra partecipa a “Roma Culture Diffuse”, incontro con le associazioni culturali romane per la rinascita della Capitale. L’incontro avrà luogo presso il Teatro Marconi, Viale Marconi 698/E Roma - Ore 18- Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra partecipa, presso la sede dei Radicali Italiani (Via Angelo Bargoni 32) ad un incontro con Simone Sapienza (candidato dei Radicali Roma al consiglio Comunale con la lista Roma Futura) e con gli altri candidati e candidate Radicali che si presenteranno alle prossime amministrative nei vari municipi - Ore 19. (Rer)