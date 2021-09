Afghanistan: Blinken, talebani impegnati a impedire che Paese diventi base terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei talebani si è impegnato a impedire che gruppi terroristici come Al Qaeda e Isis-K utilizzino l'Afghanistan come base per azioni offensive all’estero. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, davanti alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti. “Li riterremo responsabili di questo – ha aggiunto Blinken - Ciò non significa che faremo affidamento su di loro”. Il capo della diplomazia di Washington ha annunciato che gli Usa stanzieranno altri 64 milioni di dollari per aiuti alla popolazione afghana.(Nys)