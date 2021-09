Brasile: Tim annuncia test tecnologia 5G a San Paolo e Rio de Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo rafforzando i progetti pilota del 5G Stand Alone, che sarà la tecnologia adottata ufficialmente in Brasile. Abbiamo già raggiunto velocità superiori a 1,5 Gbps, molto superiori a quelle disponibili in 4G. I test dimostrano l'efficacia di questa tecnologia e le possibilità che può portare a diversi settori, a beneficio della società nel suo insieme e dello sviluppo del paese", ha affermato il direttore di Ingegneria e Implementazione della rete di Tim, Marco Di Costanzo. I test, che si svolgeranno nel quartiere Brooklin di San Paolo e Barra da Tijuca di Rio de Janeiro, serviranno a preparare l'espansione della rete di quinta generazione una volta che le frequenze saranno messe in vendita e sviluppate dai vincitori delle aste. I test fanno parte di una serie di 20 iniziative annunciate dal ministero delle Comunicazioni a maggio e relative allo sviluppo del 5G Stand Alone. (segue) (Brb)