© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione per la questione del secondo mandato nel Movimento 5 stelle “deve passare dal voto degli iscritti. Io credo comunque che" vada trovata "una soluzione che possa tenere in equilibrio un principio bello, ovvero che la politica non è un mestiere di vita, e la formula per salvaguardare la competenza acquisita”. (Rin)