Afghanistan: Blinken al Congresso difende il ritiro da Kabul, "sforzo straordinario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sue osservazioni di apertura davanti alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, difenderà il modo in cui è stata effettuata l'evacuazione da Kabul. “Abbiamo pianificato ed esercitato una vasta gamma di contingenze. Grazie a questa pianificazione, siamo stati in grado di richiamare la nostra ambasciata e trasferire il nostro personale rimanente all'aeroporto entro 48 ore e i militari – messi in stand-by dal presidente – sono stati in grado di mettere in sicurezza l'aeroporto e iniziare l'evacuazione entro 72 ore”, afferma Blinken nelle sue osservazioni di apertura di cui l'emittente "Cnn" ha pubblicato l'anteprima, aggiungendo che nessuno si aspettava che l'avanzata dei talebani avvenisse così rapidamente. Nelle sue osservazioni il segretario di Stato descrive inoltre l'evacuazione di oltre 124 mila cittadini Usa e afgani come "uno sforzo straordinario - nelle condizioni più difficili immaginabili - dei nostri diplomatici, militari e professionisti dell'intelligence", ricordando che entro la fine di agosto il governo degli Stati Uniti è riuscito ad evacuare "quasi tutti" gli afgani e gli statunitensi che erano ancora in Afghanistan e volevano andarsene. (segue) (Nys)