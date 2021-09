Germania: ministra Difesa invita a votare per Cdu-Csu, scelta migliore per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kramp-Karrenbauer evidenzia, quindi, come la Nato “rimanga la pietra angolare per la sicurezza militare” della Germania. L'Alleanza atlantica rappresenta, infatti, un “moltiplicatore di potenza” e una “comunità di valori”. La Germania rimane “il partner della Nato più affidabile”, perché come sottolinea l'esponente della Cdu, “i nostri alleati sanno che manteniamo la parola”. Cdu e Csu sono le forze che garantiscono tale impegno, “la solidarietà della Germania nella Nato”. Si tratta, in primo luogo, di conseguire l'obiettivo di aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024, come concordato dall'Alleanza atlantica nel 2014. È, infatti, in questo modo che la Germania si mostra solidale con le altre parti della Nato, “senza vuote parole e volubilità” all'interno del Patto atlantico. Allo stesso tempo, continua Kramp-Karrenbauer, “noi europei dobbiamo assegnare nuove capacità all'Ue, al fine di assumere con forza la nostra propria responsabilità per la sicurezza in Europa”. L'esponente della Cdu fa quindi riferimento alla cooperazione rafforzata per la difesa europea: “Nell'Ue, determinati Stati membri possono agire per tutti, la Germania è uno di questi”. Nato e Ue necessitano, quindi, degli “investimenti” del Paese “per essere forti sul piano strategico”. In tale prospettiva, gli stanziamenti per la difesa della Germania “creano sicurezza tedesca ed europea”, sono “denaro ben speso per la libertà e la pace delle generazioni future”. (segue) (Geb)