Energia: Cingolani, su bollette governo impegnato per tutela famiglie

- I dati tendenziali sugli aumenti dei costi dell’energia "sono noti e monitorati da tempo dagli addetti ai lavori: le variazioni delle bollette sono stabilite ogni trimestre dall’Autorità per l’energia sulla base del costo delle materie prime come il gas e dal costo della CO2". Lo sottolinea il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. "Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie", conclude il ministro. (Rin)