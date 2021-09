Afghanistan: Blinken, in caso di mancato ritiro gli attacchi dei talebani alle forze Usa "sarebbero ripresi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non avesse mantenuto gli impegni presi dal suo predecessore Donald Trump per il ritiro dall'Afghanistan, gli attacchi contro le forze Usa e quelle dei loro alleati sarebbero ripresi e sarebbe iniziato l'assalto nazionale dei talebani alle principali città del Paese. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nelle sue osservazioni di apertura davanti alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti. "Quando il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è entrato in carica ha ereditato un accordo fatto dal suo predecessore Donald Trump con i talebani che prevedeva di ritirare tutte le truppe statunitensi rimanenti dall'Afghanistan entro il 1 maggio di quest'anno. "Come parte di tale accordo, la precedente amministrazione ha sollecitato il governo afgano a rilasciare 5 mila prigionieri talebani, inclusi alcuni alti comandanti di guerra. Nel frattempo, (l'accordo) ha ridotto la nostra presenza di forze a 2.500 soldati. In cambio, i talebani hanno accettato di smettere di attaccare forze statunitensi e i partner e di astenersi dal minacciare le principali città dell'Afghanistan", ha proseguito Blinken, sottolineando che dopo aver stipulato l'accordo i talebani "hanno continuato la loro marcia incessante su avamposti remoti, posti di blocco, villaggi e distretti, nonché sulle principali strade che collegano le città e che già alla fine di gennaio "erano nella loro posizione militare più avanzata dall'11 settembre", ha aggiunto Blinken. (Nys)