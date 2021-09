Afghanistan: Blinken, anche le "valutazioni più pessimistiche" non prevedevano il crollo delle forze afgane a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le "valutazioni più pessimistiche" della situazione sul campo a Kabul non prevedevano che le forze governative della città sarebbero crollate prima del ritiro delle forze statunitensi. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nelle sue osservazioni di apertura davanti alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti. "Come ha detto il generale (Mark) Milley, presidente dello Stato maggiore congiunto, 'niente che io o nessun altro abbiamo visto indicava un crollo di questo esercito e di questo governo in 11 giorni' ", ha osservato Blinken. "Tuttavia, abbiamo pianificato ed esercitato una vasta gamma di contingenze. A causa di tale pianificazione, siamo stati in grado di richiamare la nostra ambasciata e trasferire il nostro personale rimanente all'aeroporto entro 48 ore. E i militari - messi in stand-by dal presidente Biden - sono stati in grado di mettere in sicurezza l'aeroporto e avviare l'evacuazione entro 72 ore", ha aggiunto. (Nys)