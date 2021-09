© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO– L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa all’avvio della campagna per il ‘Test salivare’ nelle scuole. L’evento si svolge presso l’Istituto comprensivo Scuola G. Pallavicini - Plesso della secondaria Bachelet via Beata Vergine del Carmelo, 35 Roma - Ore 9.VARIE- Assemblea presidio dei lavoratori dei servizi esternalizzati dell'Università di Roma Tre, insieme a Fp Cgil e Cgil di Roma e Lazio, la Cdlt e il Coordinamento Cgil di Roma Tre. Al centro della protesta il cambio appalto dei servizi, il cui bando è stato pubblicato senza alcun confronto con le parti sociali. Presso la sede dell’università Roma Tre di Via Ostiense, 159 a Roma - Ore 12:30. (segue) (Rer)