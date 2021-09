© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 19 mesi di "terribile custodia cautelare, Patrick Zaki verrà processato in una sezione che non prevede diritto di appello". Lo ricorda su Twitter la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi. "Un dramma umano che non può lasciarci indifferenti. Il Parlamento ha impegnato il governo: non possiamo abbandonarlo", aggiunge. (Rin)