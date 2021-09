© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un centinaio di cittadini statunitensi si trovano ancora in Afghanistan e intendono lasciare il Paese. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, davanti alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti. Il capo della diplomazia di Washington ha assicurato che gli Usa sono in contatto con loro per consentirne l’uscita dal Paese.(Nys)